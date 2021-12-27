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18 минут назад

«Много позерства»: графолог оценила почерк Собчак

Графолог Татьяна Кузнецова проанализировала образцы почерка Ксении Собчак и заявила, что они говорят о конфликтности и позерстве журналистки. Об этом сообщает «Слово и дело».

«Много позерства»: графолог оценила почерк Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в соцсетях появились фотографии тетрадок, в которых Собчак в детстве записывала тексты любимых песен. «Слово и дело» попросило Кузнецову проанализировать их, а также взрослые образцы почерка.

Графолог обратила внимание, что почерк журналистки - аккуратный, строгий, угловатый и с выраженным левым наклоном (Собчак - левша). С годами он поменялся, но некоторые его черты сохранились, что говорит о формировании основных черт характера еще в детстве, заявила Кузнецова.

«Ее наклон слишком «левый», сильно выражен. А значит, это уже противопоставление себя системе. Она транслирует: «Я особая, я другая, у меня есть свое особое мнение абсолютно на все». Здесь мало естественности, много позерства», - заявила графолог.

С возрастом, по ее мнению, противопоставление себя остальным у Собчак стало «ярче и демонстративнее».

«Нельзя не отметить ее ум. Ксения Анатольевна - это пример человека, когда ее амплуа, имидж сильно откликается ее нервной системе, ее психотипу и темпераменту. Она будет спорить всегда и со всеми. Без спора Ксения не Ксения», - подчеркнула она.

Кузнецова добавила, что преобладание углов в почерке говорит об агрессии и конфликтности.

Шоу-бизнес,Татьяна Кузнецова,Ксения Собчак,
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