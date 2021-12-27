«Много позерства»: графолог оценила почерк Собчак

Графолог Татьяна Кузнецова проанализировала образцы почерка Ксении Собчак и заявила, что они говорят о конфликтности и позерстве журналистки. Об этом сообщает «Слово и дело».
Ранее в соцсетях появились фотографии тетрадок, в которых Собчак в детстве записывала тексты любимых песен. «Слово и дело» попросило Кузнецову проанализировать их, а также взрослые образцы почерка.
Графолог обратила внимание, что почерк журналистки - аккуратный, строгий, угловатый и с выраженным левым наклоном (Собчак - левша). С годами он поменялся, но некоторые его черты сохранились, что говорит о формировании основных черт характера еще в детстве, заявила Кузнецова.
«Ее наклон слишком «левый», сильно выражен. А значит, это уже противопоставление себя системе. Она транслирует: «Я особая, я другая, у меня есть свое особое мнение абсолютно на все». Здесь мало естественности, много позерства», - заявила графолог.
С возрастом, по ее мнению, противопоставление себя остальным у Собчак стало «ярче и демонстративнее».
«Нельзя не отметить ее ум. Ксения Анатольевна - это пример человека, когда ее амплуа, имидж сильно откликается ее нервной системе, ее психотипу и темпераменту. Она будет спорить всегда и со всеми. Без спора Ксения не Ксения», - подчеркнула она.
Кузнецова добавила, что преобладание углов в почерке говорит об агрессии и конфликтности.