Волочкова поделилась фото топлес

Заслуженная артистка России и танцовщица Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками фотографией в откровенном наряде и подверглась критике в Сети. Снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На размещенной фотографии 45-летняя балерина позирует боком к камере топлес в белых брюках. Оголенную грудь женщина прикрывает руками и пиджаком от костюма. Волочкову запечатлели с укладкой в виде мокрых волос и нюдовым макияжем.

«Хорошего вам всем начала предновогодней недели!» — подписала она публикацию, которая набрала 3,5 тысячи лайков.

Подписчики не оставили без внимания внешний вид танцовщицы и высказались в комментариях под фото.

«Красотка наша, а где лифчик?», «А в рубахе была бы краше!», «Больше молчать не могу. Остановись», «Опять сальные волосы!», «А ну оденься быстро» — резко отчитали артистку поклонники.