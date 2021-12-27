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1 час назад

Волочкова поделилась фото топлес и подверглась критике в сети

Заслуженная артистка России и танцовщица Анастасия Волочкова поделилась фото в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Снимок и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

Волочкова поделилась фото топлес
Фото: InstagramInstagram
На размещенном снимке 45-летняя балерина позирует боком к камере топлес в белых брюках. При этом оголенную грудь она прикрывает руками и пиджаком от костюма. Волочкову запечатлели с укладкой в виде мокрых волос и нюдовым макияжем. «Хорошего вам всем начала предновогодней недели!» — подписала она пост, который набрал 3,5 тысячи лайков.

Подписчики принялись обсуждать внешний вид танцовщицы в комментариях под фото. «Красотка наша, а где лифчик?», «А в рубахе была бы краше!», «Больше молчать не могу. Остановись», «Опять сальные волосы!», «А ну оденься быстро», — негодовали они.

В сентябре глубокое декольте Анастасии Волочковой на школьной линейке возмутило фанатов. Балерина поделилась фото, на котором позирует вместе с 15-летней дочерью Ариадной, поступившей в 10 класс. На кадре знаменитость запечатлена в облегающем платье с цветочным принтом, которое оформлено декольте со шнуровкой, обнажающем грудь.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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