Норкин показал новую жену после бани

Телеведущий Андрей Норкин поделился с подписчиками фотографиями своей новой супруги Ирины Бородиной. Кадры, которые он опубликовал в Instagram, были сделаны после похода в баню.

Фото: ТАСС ТАСС

«Почти «Ирония судьбы»: каждый раз перед Новым годом мы с друзьями ходим в баню», – написал Норкин под фотографиями.

Поклонники ведущего пришли к выводу, что это хорошая традиция. Часть комментаторов поздравили Норкина и его жену с наступающим праздником, а другие оценили внешность Бородиной.

«Хороша у вас Снегурочка, Андрей Владимирович», – заявил пользователь с ником nemo500100.

Напомним, Норкин, который овдовел в 2020 году, снова женился в сентябре этого года. Известно, что Ирина Бородина старше супруга на семь лет, она бабушка троих внуков. По профессии женщина педагог. Одна из дочерей Бородиной Варвара является актрисой российских сериалов и кино. Она известна зрителям в основном по сериалам «Молодежка», «Черный квадрат», «Алиби», «Родные люди», «Отчий берег».