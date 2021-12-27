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1 час назад

Норкин показал новую жену после бани

Телеведущий Андрей Норкин поделился с подписчиками фотографиями своей новой супруги Ирины Бородиной. Кадры, которые он опубликовал в Instagram, были сделаны после похода в баню.

Норкин показал новую жену после бани
Фото: ТАССТАСС

«Почти «Ирония судьбы»: каждый раз перед Новым годом мы с друзьями ходим в баню», – написал Норкин под фотографиями.

Поклонники ведущего пришли к выводу, что это хорошая традиция. Часть комментаторов поздравили Норкина и его жену с наступающим праздником, а другие оценили внешность Бородиной.

«Хороша у вас Снегурочка, Андрей Владимирович», – заявил пользователь с ником nemo500100.

Напомним, Норкин, который овдовел в 2020 году, снова женился в сентябре этого года. Известно, что Ирина Бородина старше супруга на семь лет, она бабушка троих внуков. По профессии женщина педагог. Одна из дочерей Бородиной Варвара является актрисой российских сериалов и кино. Она известна зрителям в основном по сериалам «Молодежка», «Черный квадрат», «Алиби», «Родные люди», «Отчий берег».

Молодые провели свадьбу в яхт-клубе на Пироговском водохранилище. Торжество прошло в узком кругу, на него были приглашены только родственники и друзья.

Шоу-бизнес,Андрей Норкин,
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