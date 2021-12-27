Прусикин из Little Big намекнул на расставание с Таюрской

Солист группы Little Big Илья Прусикин опубликовал снимок, на котором на черном фоне написано лишь одно слово: «Расставание». Снимок, появившийся в Instagram музыканта, может говорить о разладе в отношениях с солисткой Софьей Таюрской.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что Прусикин начал встречаться с коллегой сразу после развода с блогером Ирой Смелой, которая родила ему в браке сына Добрыню. Как рассказывал тогда музыкант, он разошелся с бывшей супругой без скандалов. Причиной разрыва стала высокая загруженность работой.

При этом солист Little Big признался, что у них с Таюрской начались романтические отношения после секса на одной из вечеринок.