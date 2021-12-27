Ургант назвал Галкина «сверхзвуковым истребителем»

Для начала, я себя никогда не сравниваю с Максимом. Да и как может человек, который медленно на ослике едет по сельской дороге, сравнивать себя с пролетающей над ним кометой? Максим — комета. Сверхзвуковой истребитель. И единственное, что мне остается, это грустно смотреть ему в хвост, — пошутил Ургант.