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27 минут назад

Молодого избранника экс-жены Лепса назвали альфонсом

Маникенщик Дмитрий Савчук, молодой избранник бывшей жены Григория Лепса Анны Шаплыковой, может быть альфонсом. Как рассказал ведущий Рустам Солнцев в беседе с Blitz+, он лично знает мужчину — Савчук имеет репутацию человека, который не прочь отдохнуть и продвинуться за счет немолодых и богатых женщин.

Молодого избранника экс-жены Лепса назвали альфонсом
Фото: ТАССТАСС

По словам Солнцева, пара отдыхала на Мальдивах и уже вернулась оттуда.

«Дима — известный любитель за счет женщин полетать отдыхать. Он симпатичный парень, милый. Они уже месяц как вернулись. Летали они на частном самолете, кстати», — заявил ведущий.

Солнцев призвал публику не осуждать Анну Шаплыкову, которая находилась в браке порядка 20 лет и родила двух детей мужу. Савчук же, по его словам, не отличается особым умом, однако способен удовлетворить любую женщину.

«Она была в браке столько времени, сейчас свободна от этих цепей, что же ей мучиться? Пусть развлекается, тем более с Савчуком. Он интеллектуально... простенький, но это не делает его плохим человеком. Она, видимо, с ним физиологически оттягивалась», — добавил Солнцев.

Напомним, что 20 декабря Лепс развелся со своей женой Анной Шаплыковой спустя 20 лет брака. Предположительно, у пары был заключен брачный контракт, который позволил провести процедуру без споров. Незадолго до этого Лепс и его бизнес партнер вышли из доли в прибыльном ювелирном предприятии — теперь оно полностью принадлежит Шаплыковой.

При этом экс-супруга певца повышенного внимания журналистов после развода избегает. Несколько дней назад она полностью удалила свой аккаунт в соцсети Instagram.

Шоу-бизнес,Рустам Солнцев,Григорий Лепс,
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