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4 минуты назад

Билан признался в алкоголизме

Российский певец Дима Билан рассказал о проблемах с алкоголем. В интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» он признался, что врачи диагностировали у него третью стадию алкоголизма.

Билан рассказал о проблемах с алкоголем
Фото: ТАССТАСС

«Да, я выпиваю. Но мое лицо говорит о том, что я выпиваю немного. Я, к сожалению, имею такую проблему, признаюсь тебе только... Я не могу остановиться, когда выпиваю», — заявил исполнитель.

Билан подчеркнул, что испытывает трудности с алкоголизмом уже около четырех лет. Злоупотребляет он примерно раз в два месяца.

Напомним, что ранее в интернете появились кадры с выступления, на которых Билан ведет себя неадекватно, не может устоять на ногах и с трудом общается с публикой.

После же в своем Instagram певец выпустил видео с извинениями, в котором он признался, что напился и теперь ему стыдно за свое поведение.

Шоу-бизнес,Дима Билан,
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