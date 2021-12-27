Решена судьба квартиры Караченцова

В Москве решили судьбу квартиры российского актера театра и кино Николая Караченцова, которую его вдова Людмила Поргина планировала продать. От подобной затеи пока отказались, сообщает портал «Дни.ру».

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Квартира находится на улице Шведский тупик в центре столицы. О решении по поводу возможной продажи недвижимости порталу рассказал сын покойного актера Андрей. По его словам, он уговорил мать пока оставить жилье. «Такая вот судьба этой недвижимости», — пояснил Караченцов. Однако он не уточнил, что будет с квартирой дальше.

Людмила Поргина рассказала о задумке продать жилье в ноябре 2021 года, объект оценивался примерно в 280 миллионов рублей. На вырученные деньги вдова актера планировала построить дом на даче в подмосковном поселке Валентиновка, где владеет участком в 60 соток.

Николай Караченцов умер в октябре 2018 года, причиной смерти стала остановка сердца. В 2017-м у актера диагностировали опухоль в левом легком, однако лечение в Израиле ему не помогло.