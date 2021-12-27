Иван Ургант поделился впечатлениями от 2021 года

«Вроде неплохой год был, но какой-то странный всё равно, из-за ковида, из-за того, что мы не ездили за границу. С другой стороны, мы поездили по России. Мы с Познером снимали фильм про Россию и пошли на корабле по Волге. Это было очень интересно, я для себя многое открыл и многому порадовался», — признался он в беседе с kp.ru.