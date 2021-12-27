Канье Уэст купил дом рядом с Ким Кардашьян

Американский рэпер Канье Уэст приобрел небольшой особняк рядом с поместьем бывшей жены, телезвезды Ким Кардашьян. Новый дом артиста расположен через улицу от некогда общей резиденции пары в городе Хидден-Хилс (округ Лос-Анджелес, Калифорния), пишет Dirt.

Фото: Reuters Reuters

Рэпер выкупил ранчо у неизвестной семьи, которая владела участком с 1955 года, за 4,5 миллиона долларов. На территории находится внешне непримечательный одноэтажный дом площадью 335 квадратных метров с четырьмя спальнями с устаревшим ремонтом в стиле 1980-х годов и тремя ванными комнатами. Просторная кухня оборудована относительно новой мебелью и техникой — в помещении есть остров для готовки, посудомоечная машина и духовка.

Во дворе есть пристройка для прислуги и бассейн, а значительную часть участка занимает конюшня. В отличие от роскошного особняка Канье с дизайнерским ремонтом в Малибу, это поместье — образец так называемого агрессивного минимализма. В Dirt предположили, что рэпер проведет капитальный ремонт, прежде чем начнет появляться в этом доме.

По словам курировавших сделку риелторов, рэпер очень хотел заполучить недвижимость и заплатил владельцам ранчо на 421 тысячу долларов больше запрашиваемой цены.