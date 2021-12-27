Билан объяснил свое отсутствие на похоронах Градского

Певец Дима Билан признался, что не пошел на похороны к коллеге по судейству в шоу «Голос» композитору Александру Градскому, поскольку хотел запомнить его живым. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

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«Каждый воспринимает смерть по-разному, никого осуждать нельзя. Я не хотел оставлять в памяти эту неживую маску. Об этом не спорят. Я поставил дома свечку», — рассказал Билан.

На момент выхода передачи музыкант уже побывал на могиле композитора, однако в самом интервью, которое было снято ранее, он пообещал посетить место его погребения спустя девять дней после похорон.

Билан также отметил, что его часто зовут на различные ток-шоу, но он отказывается. Он согласился на съемку в «Пусть говорят» только потому, что его с Градским объединил именно проект «Голос».