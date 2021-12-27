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54 минуты назад

Самойлова сняла видео со «скорой» после исчезновения Джигана

Супруга рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова опубликовала в сторис своего Instagram видео с машиной скорой помощи, за которой она едет на автомобиле. Предположительно, помощь врачей могла понадобиться ее мужу, который, как сообщает Telegram-канал «Только никому», последнее время не выходит на связь.

Самойлова сняла видео со «скорой» после исчезновения Джигана
Фото: РамблерРамблер

Самойлова не пояснила, кого именно увозит бригада медиков, лишь добавила к истории три плачущих смайлика. Джиган не появлялся в социальных сетях с 25 декабря.

Напомним, что Джиган — рэпер Денис Устименко-Вейнштейн, музыкант родом из Украины. За время своей карьеры он выпустил шесть альбомов и стал лауреатом различных российских музыкальных премий.

Ранее его супруга Самойлова возгласила список российских Instagram-блогеров по уровню заработка. По мнению экспертов, ежемесячно со своего блога она зарабатывает от 5 до 10 млн рублей, делая порядка 10 публикаций стоимостью от 800 тыс. до 1,5 млн рублей.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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