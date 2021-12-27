Самойлова сняла видео со «скорой» после исчезновения Джигана

Супруга рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова опубликовала в сторис своего Instagram видео с машиной скорой помощи, за которой она едет на автомобиле. Предположительно, помощь врачей могла понадобиться ее мужу, который, как сообщает Telegram-канал «Только никому», последнее время не выходит на связь.

Фото: Рамблер Рамблер

Самойлова не пояснила, кого именно увозит бригада медиков, лишь добавила к истории три плачущих смайлика. Джиган не появлялся в социальных сетях с 25 декабря.

Напомним, что Джиган — рэпер Денис Устименко-Вейнштейн, музыкант родом из Украины. За время своей карьеры он выпустил шесть альбомов и стал лауреатом различных российских музыкальных премий.