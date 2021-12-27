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1 час назад

Дима Билан объяснил свое отсутствие на похоронах Градского

Певец и один из членов жюри шоу «Голос» Дима Билан в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак» признался, что не пошел на похороны к коллеге Александру Градскому, так как «не хотел оставлять в памяти эту неживую маску».

Билан объяснил свое отсутствие на похоронах Градского
Фото: InstagramInstagram

«Каждый воспринимает смерть по-разному, никого осуждать нельзя. Я не хотел оставлять в памяти эту неживую маску. Об этом не спорят. Я поставил дома свечку», — рассказал Билан.

Он подчеркнул, что собирается посетить могилу музыканта в течении девяти дней после его погребения. На момент выхода передачи Билан уже побывал на кладбище.

Исполнитель рассказал, что его часто зовут на различные ток-шоу, но он отказывается. Согласно Билану, он пошел на «Пусть говорят» только потому, что его с Градским объединил именно проект «Голос».

Ранее Билана упрекнули за отсутствие на похоронах Градского.

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