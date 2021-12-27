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52 минуты назад

У Волочковой улетели брови

Россияне гадают, откуда такие бьюти-модификации у балерины

Фанаты раскритиковали брови Волочковой
Фото: InstagramInstagram

Анастасия Волочкова до сих пор расплачивается за свои талант и красоту. Звезде до сих пор мстят женщины - словом и делом. Артистка не устает ходить по судам, в попытках бороться за справедливость. Общественность всегда находит, к чему придраться к Волочковой. В этот раз интернет-пользователи раскритиковали брови балерины.

Волочкова уверяет, что она вся натуральная. Из ненатурального у нее только брови и ногти. На последних снимках брови звезды слишком выделяются. Их концы буквально стремятся к небо. Видимо, была подобрана неудачная краска и форма. Или Волочкова решилась на эксперимент в кабинете косметолога.

Брови звезды могли «улететь» из-за подтяжки лица нитями. Россиянам кажется, что артистка сделала «Лисьи глазки». Эта процедура поднимает уголки бровей. Сама Волочкова своих секретов не раскрыла.

Балерина уверена, что ей завидуют. Она постоянно об этом пишет в своем микроблоге. Волочкова уверена, что ее критикуют некрасивые и недолюбленные женщины.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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