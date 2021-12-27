Фанаты раскритиковали брови Волочковой

Россияне гадают, откуда такие бьюти-модификации у балерины

Фото: Instagram Instagram

Анастасия Волочкова до сих пор расплачивается за свои талант и красоту. Звезде до сих пор мстят женщины - словом и делом. Артистка не устает ходить по судам, в попытках бороться за справедливость. Общественность всегда находит, к чему придраться к Волочковой. В этот раз интернет-пользователи раскритиковали брови балерины.

Волочкова уверяет, что она вся натуральная. Из ненатурального у нее только брови и ногти. На последних снимках брови звезды слишком выделяются. Их концы буквально стремятся к небо. Видимо, была подобрана неудачная краска и форма. Или Волочкова решилась на эксперимент в кабинете косметолога.

Брови звезды могли «улететь» из-за подтяжки лица нитями. Россиянам кажется, что артистка сделала «Лисьи глазки». Эта процедура поднимает уголки бровей. Сама Волочкова своих секретов не раскрыла.