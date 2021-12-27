Вдова Караченцова может сесть на четыре года

Людмила Поргина может сесть на четыре года, пишут в СМИ. Вдова Караченцова в шоке от обвинений, которые ей предъявил директор «Ленкома» Марк Варшавер.

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«Для меня это – такой удар в голову!» – говорит Поргина«Собеседнику».

С чего все началось

Еще осенью по Сети ходили новости, что Варшавер может подать на вдову Караченцова в суд. Актриса давно не выходит на сцену «Ленкома», но получает зарплату и пенсию. Тем не менее постоянно оскорбляет директора и уверяет, что руководство театра нужно менять, писал «СтарХит».

«Спасти «Ленком» можно только одним способом: отстранить от творческой деятельности директора и назначить художественного руководителя или главного режиссера. Я могу сказать, что хорошего режиссера можно найти», – говорила она.

Варшавер же в шоке от Поргиной. По его словам, театр каждый месяц платит ей 55 тыс. рублей. Что в итоге Директор «Ленкома» не выдержал. По данным «Собеседника», Варшавер подал на Поргину в суд за оскорбление чести и достоинства. Она может лишиться свободы на четыре года или заплатить штраф в 10 миллионов.

«Это надо быть больным человеком из сумасшедшего дома, чтобы сказать, что он мне угрожает, что он меня убьёт, подрежет декорацию на сцене и она мне упадёт на голову. Ну, глупость какая, вы понимаете! Не знаю, как это будет развиваться», – прокомментировала Поргина.

Она в ужасе, что после смерти звездного супруга за нее некому заступиться. Она надеется, что ситуация разрешится.