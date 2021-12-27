В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
1 час назад

Вдова Караченцова может сесть на четыре года

Людмила Поргина может сесть на четыре года, пишут в СМИ. Вдова Караченцова в шоке от обвинений, которые ей предъявил директор «Ленкома» Марк Варшавер.

Вдова Караченцова может сесть на четыре года
Фото: ТАССТАСС

«Для меня это – такой удар в голову!» – говорит Поргина«Собеседнику».

С чего все началось

Еще осенью по Сети ходили новости, что Варшавер может подать на вдову Караченцова в суд. Актриса давно не выходит на сцену «Ленкома», но получает зарплату и пенсию. Тем не менее постоянно оскорбляет директора и уверяет, что руководство театра нужно менять, писал «СтарХит».

«Спасти «Ленком» можно только одним способом: отстранить от творческой деятельности директора и назначить художественного руководителя или главного режиссера. Я могу сказать, что хорошего режиссера можно найти», – говорила она.

Варшавер же в шоке от Поргиной. По его словам, театр каждый месяц платит ей 55 тыс. рублей. Что в итоге Директор «Ленкома» не выдержал. По данным «Собеседника», Варшавер подал на Поргину в суд за оскорбление чести и достоинства. Она может лишиться свободы на четыре года или заплатить штраф в 10 миллионов.

«Это надо быть больным человеком из сумасшедшего дома, чтобы сказать, что он мне угрожает, что он меня убьёт, подрежет декорацию на сцене и она мне упадёт на голову. Ну, глупость какая, вы понимаете! Не знаю, как это будет развиваться», – прокомментировала Поргина.

Она в ужасе, что после смерти звездного супруга за нее некому заступиться. Она надеется, что ситуация разрешится.

Ранее стало известно, что Поргина намерена продать квартиру Караченцова за бешеные деньги.

Шоу-бизнес,Людмила Поргина,StarHit,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители