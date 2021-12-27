Лолита и Соседов поспорили в шоу «Суперстар!»

Певица Лолита Милявская не смогла сдержать эмоций после очередной критики Сергея Соседова в шоу «Суперстар! Возвращение». В этот раз журналисту не понравился номер Виктора Салтыкова.

Фото: Агентство городских новостей Москва Агентство городских новостей Москва

Соседова по праву считают самым придирчивым судьей проекта. Салтыков выбрал для выступления композицию Владимира Преснякова «Все нормально», но критик заявил, что артисту совсем не подходит эта песня. Он призвал более ответственно выбирать хит для предновогодних выступлений.

Эти заявления не понравились ведущей проекта Лолите. Она эмоционально ответила критику, разбавив свою речь нецензурными высказываниями, а также заступилась за Салтыкова.

«Предновогодний вечер! Зачем мне Паваротти?! Объясни!» — заявила певица.

Знаменитый критик не смог сдержать смех после слов Милявской, а зал поддержал ее эмоциональные высказывания бурными овациями, сообщает портал «Актуальные новости». На сторону певицы встала и Лера Кудрявцева.