Гагарина переехала в новый большой дом

Российская певица Полина Гагарина поделилась в Instagram личной новостью: состоялся ее долгожданный переезд в новый дом. Гагарина пояснила, что теперь у каждого из ее детей будет своя комната.

Также артистка выразила надежду, что ее младшая дочь Мия научится спать без нее.

«Мы переехали в дом мечты! У Миюши здесь своя комната, и она будет спать от меня через одну комнату, комнату брата! Так что начнем проворачивать сегодня операцию уговаривания»,— рассказала поклонникам певица.

Она также сообщила, что подготовила для дочери «принцессину кроватку», что бы спать в ней «было одно удовольствие».

Гагарина также попросила подписчиков поделиться историями, как у их детей прошел «переезд» в свою собственную комнату.

Коллеги и поклонники Гагариной поздравили ее в комментариях к посту с переездом в особняк.

Сейчас Полина Гагарина находится в разводе. Она воспитывает двоих детей: Андрея от актера Петра Кислова и дочь Мию от фотографа Дмитрия Исхакова.