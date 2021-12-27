Николай Басков признался в нехватке денег

Известный российский певец и телеведущий Николай Басков рассказал, что несколько лет никак не может достроить свой особняк из-за нехватки средств.

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Как сообщает НТВ, артист давно мечтает переехать в собственный дом на Рублевке из квартиры, расположенной на Пречистенской набережной в Москве.

"В постройку особняки и так миллионы улетели, главное, достроить", - признался Басков.