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45 минут назад

Николай Басков признался в нехватке денег

Известный российский певец и телеведущий Николай Басков рассказал, что несколько лет никак не может достроить свой особняк из-за нехватки средств.

Николай Басков признался в нехватке денег
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает НТВ, артист давно мечтает переехать в собственный дом на Рублевке из квартиры, расположенной на Пречистенской набережной в Москве.

"В постройку особняки и так миллионы улетели, главное, достроить", - признался Басков.

Ранее "Свободная пресса" писала, что актриса Кристина Асмус рассказала о своей зарплате. Она сообщила, что основным местом ее работы является театр, где зарплата составляет чуть больше 21 тысячи рублей.

Шоу-бизнес,Кристина Асмус,Николай Басков,
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