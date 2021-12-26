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44 минуты назад

Басков признался, что не может достроить дом из-за нехватки денег

Николай Басков уже несколько лет строит особняк площадью в 2000 квадратных метров. Однако до переезда в новый дом еще далеко. В эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ артист объяснил, в чем причина такой задержки.

Басков признался, что не может достроить дом из-за нехватки денег
Фото: InstagramInstagram

Дело в том, что денег на быстрое завершение строительства не хватает, а снижать планку тоже не предполагается, - пишет СтарХит.

Филипп Киркоров понимает друга, как никто.

«Вообще, я всегда беру у него взаймы, и он всегда дает. Я свой дом строил 10 лет, и еще строим. Думаю, что ближайшие года два Коля будет обживаться в своем особняке. Может, я ему лестницу подарю. Там нужны произведения искусства — голые женщины, к примеру, или птицы».

Анита Цой все же надеется погулять у Николая на новоселье и заранее готовит подарок.

«Я знаю тайну его драгоценнейшего сервиза. Коля собирает его везде. Это антикварная уникальная вещь, которая разбросана по всему миру. Поэтому как только где-то находятся чашечка, ложечка, кружечка, ложечка, мне сразу звонят антикварщики».

Друзья надеются, что когда-нибудь в своем громадном доме певец будет жить с семьей. Но пока в окружении «натурального блондина» только домашний персонал и любимая кошка.

Между Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым на дне рождения «натурального блондина» возникла шуточная перепалка. 45-летний Басков посоветовал 54-летнему Киркорову внести его в завещание. Филипп сказал, что наследства Николай вряд ли дождется – ибо жить король русской попсы собирается долго.

Шоу-бизнес,Анита Цой,Николай Басков,Филипп Киркоров,StarHit,НТВ,
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