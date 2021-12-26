Первый канал обвинили в эксплуатации смерти Градского ради рейтинга

«В общем, красиво скорбели по ушедшему в мир иной человеку. Первый канал, конечно, очень красиво всё сделал. Кресло пустое оставили. Песню покойного спели. Слезу в эфире пустили. Вот только знаете, как по мне, так лучше бы они оставили уже в покое покойного. Может, хватит уже поднимать себе рейтинги пустыми креслами и слезами заполошной слезливой бабы?», - написала она в ЖЖ.