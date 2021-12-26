Первый канал обвинили в эксплуатации смерти Градского ради рейтинга

Полуфинал шоу «Голос», записанный уже после смерти Александра Градского, изобиловал душераздирающими сценами. Многим зрителям показалось, что организаторы шоу использовали все эффекты, которые могли, чтобы выжать из трагедии максимум возможного для привлечения внимания.
Подопечный Александра Борисовича исполнил его песню и сразу же его вывели в финал. Пелагея разрыдалась на публику. Оператор все время показывал опустевшее кресло, которое занимал ныне покойный Градский.
Блогер Лена Миро обратила внимание на все эти трюки, которые были призваны поддержать градус эмоций.
«В общем, красиво скорбели по ушедшему в мир иной человеку. Первый канал, конечно, очень красиво всё сделал. Кресло пустое оставили. Песню покойного спели. Слезу в эфире пустили. Вот только знаете, как по мне, так лучше бы они оставили уже в покое покойного. Может, хватит уже поднимать себе рейтинги пустыми креслами и слезами заполошной слезливой бабы?», - написала она в ЖЖ.
Фолловеры с ней абсолютно согласны.
«Никто уже давно не верит в это показное миролюбие, дружелюбие и сострадание», «Первый канал скончался намного раньше, чем Градский».
Александр Градский был наставником на шоу «Первого канала» «Голос» с 2017 года.