У молодого избранника Шаплыковой репутация альфонса

Анна Шаплыкова, подавшая на развод с Григорием Лепсом после 20 лет супружества, сразу же после этого улетела на Мальдивы с молодым красавцем Дмитрием Савчуком. Рустам Солнцев, который лично знаком с ним, считает парня любителем пожить за счет обеспеченных дам, но, в целом, неплохим человеком.

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Бывший участник «Дома-2» уже предупредил Анну, что Дима уже не в первый раз завязывает отношения с обеспеченными дамами. Анна таковой является – на Мальдивы пара летала, как рассказал Солнцев, на частном джете.

«Дима — известный любитель за счет женщин полетать отдыхать. Он симпатичный парень, милый. Они уже месяц как вернулись. Летали они на частном самолете, кстати», - уточнил Рустам.

Шоумен далек от того, чтобы осуждать Шаплыкову. Он считает, что женщина очень устала за долгие годы брака с музыкантом, у которого сложный характер, проблемы с алкоголем и здоровьем вообще, а также романы на стороне.

«Она молодая женщина. Она была в браке столько времени, сейчас свободна от этих цепей, что же ей мучиться? Пусть развлекается, тем более с Савчуком. Он интеллектуально... простенький, но это не делает его плохим человеком. Она, видимо, с ним физиологически оттягивалась», — добавил Солнцев в интервью порталу Blitz+.