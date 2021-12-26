«Закрыл еще одну цель на этот год»: Фомин решился на операцию

Митя Фомин сообщил подписчиками своего инстаграма, что с помощью операции вернул себе стопроцентное зрение.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Бывший солист группы Hi-Fi рассказал, что с годами у него стала развиваться пресбиопия — изменение зрения, при котором человек видит хуже вблизи. Певец запланировал операцию, и вот, наконец, перед самым Новым годом, доктора скорректировали ему зрение до нормы.

«Закрыл еще одну цель на этот год — решился и поправил зрение. Последние лет 5 у меня прогрессировала прессбиопия - я все хуже видел вблизи. Это абсолютно нормальное изменение, но, честно, мне было неудобно, ведь постоянно нужно ходить с очками (даже на Comment Out», - написал Фомин в микроблоге.

Операция, по словам шоумена, прошла успешно, и была достаточно безболезненной.

Митя утверждает, что в 2022 году будет еще ближе к зрителям, поскольку сможет лучше всех рассмотреть.

«Теперь мы станем еще ближе, ведь я буду видеть вас лучше. Рад, что сделал это до нового года!»

Несколько лет назад Митя Фомин купил старинный дом в Италии, в тихом месте на окраине Тосканы. Трехсотлетнее строение потребовало капитального ремонта. Певец заплатил большие деньги, чтобы привести его в жилое состояние.