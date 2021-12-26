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46 минут назад

Экстренное кесарево спасло жизнь Подольской и ее ребенку

Младшему сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова Ивану уже год. И только сейчас его мама смогла поделиться подробностями тяжелых родов. Как оказалось, малыш появился на свет раньше положенного срока. Наталье было предписаны постельный режим, тишина и спокойствие. Но реалии были таковы, что ей приходилось вести очень активный образ жизни, - информирует 5 Канал.

Экстренное кесарево спасло жизнь Подольской и ее ребенку
Фото: InstagramInstagram

Подольская занималась обустройством комнаты для будущего ребенка, решала проблемы со старшим сыном – именно в этот период ей пришлось уволить няню и искать нового человека.

«Вот надо всегда слушать врача. Врач говорила лежать и никаких стрессов, а я этого не делала. У нас случались вещи внутрисемейные…» —рассказала певица Лере Кудрявцевой в эфире ее шоу на НТВ.

В итоге на 36-й неделе у Натальи начались преждевременные роды, сопровождаемые кровотечением. Все завершилось хорошо потому, что Владимир Пресняков тут те увез супругу в клинику, где ее экстренно прооперировали.

«Было экстренное кесарево. Не орала так никогда в жизни, потому что у меня случилось кровотечение. Я это рассказываю не для того, чтобы меня все пожалели. Уверена, что я не единственная в такой ситуации. Рассказываю, чтобы похвалить Вову, который среагировал настолько молниеносно! Так круто, что от момента как это случилось и до того, как Ваня появился на свет, прошел час», - вспоминает молодая мама.

К счастью, малыш родился здоровым, да и Наталью доктора быстро поставили на ноги.

После родов артистка рассказала, что ее муж стал гораздо более ответственным и взрослым, и сильно помогает ей, взяв на себя заботу о старшем сыне. Также певица сообщила, что всегда хотела двоих детей, будет рада, если бог даст ей третьего, но сама не станет стараться ради этого.

Шоу-бизнес,Владимир Пресняков,Наталья Подольская,Лера Кудрявцева,НТВ,
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