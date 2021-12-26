Экстренное кесарево спасло жизнь Подольской и ее ребенку

«Было экстренное кесарево. Не орала так никогда в жизни, потому что у меня случилось кровотечение. Я это рассказываю не для того, чтобы меня все пожалели. Уверена, что я не единственная в такой ситуации. Рассказываю, чтобы похвалить Вову, который среагировал настолько молниеносно! Так круто, что от момента как это случилось и до того, как Ваня появился на свет, прошел час», - вспоминает молодая мама.