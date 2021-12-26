Подольская и Пресняков сделали многомиллионные подарки сыновьям

Наталья Подольская и Владимир Пресняков были гостями программы «Секрет на миллион» канала НТВ. Как известно, у звездной пары двое сыновей - шестилетний Артемий и годовалый Иван. Но позаботиться о том, где мальчики будут жить, когда вырастут, родители решили уже сейчас.

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Наталья рассказала, что они не сразу нашли то, что хотели – но в итоге все же удалось разыскать желаемое.

«Была мечта найти две соседние квартиры, которые при желании можно объединить, при этом, чтобы они были примерно одного метража. И представляешь, мы нашли! В апартаментах пятиметровые потолки, а также просторная площадь, в которой спокойно поместятся и будущие внуки. «В каждой квартире можно сделать по две спальни. Конечно, холл, кухня…», - Подольская уже прорабатывает план будущего ремонта.

Свои же перспективы на зрелый возраст артисты видят в просторном доме у моря. Но это в будущем, - сообщает СтарХит.

Владимир Пресняков отметил, что чувствует себя виноватым перед старшим сыном Никитой, который родился в браке с Кристиной Орбакайте. Тогда музыкант был моложе и не созрел окончательно для того уровня отцовской любви, которую он испытывает сейчас к младшим детям.