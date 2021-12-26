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52 минуты назад

Стало известно об огромных долгах Азизы

Певица Азиза попала в долговую кабалу. Банки требуют возврата крупной суммы, выплатить которую она не в состоянии. Собственные доходы звезды сейчас настолько невелики, что они с молодым супругом живут на средства, вырученные от продажи ее свадебного платья.

Стало известно об огромных долгах Азизы
Фото: InstagramInstagram

«Мы его продали очень удачно, на эти деньги теперь живем», — сообщила исполнительница в интервью программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Азиза пожаловалась на катастрофическую нехватку средств. По ее словам, уже пару десятилетий она подвергается травле, прямой и закулисной, из-за истории с убийством Талькова. С той поры ей не удается нормально работать и зарабатывать. Приходится брать кредиты, а отдавать не получается, - пишет Экспресс Газета.

«С 1991 года я не живу, а выживаю. У нас артисты талантливые, такие, как я, отодвинуты от карьеры из-за не зависящих от них обстоятельств. И такие артисты обращались и обращаются в банки. Взяв какую-то маленькую сумму, потом в какой-то момент, не имея возможности выплачивать ее, мы попадаем в такие списки», - сокрушается певица.

Из-за долгов звезда даже стала «невыездной».

Певица Азиза рассказала о своем самочувствии во время заболевания коронавирусом. В разговоре с изданием «Собеседник» она отметила, что никогда не чувствовала себя так плохо, как во время COIVD-19, а изначально плохое самочувствие ее помощницы списали на магнитные бури, хотя после сами слегли с высокой температурой.

Шоу-бизнес,ИД "Собеседник",НТВ,
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