Стало известно об огромных долгах Азизы

«С 1991 года я не живу, а выживаю. У нас артисты талантливые, такие, как я, отодвинуты от карьеры из-за не зависящих от них обстоятельств. И такие артисты обращались и обращаются в банки. Взяв какую-то маленькую сумму, потом в какой-то момент, не имея возможности выплачивать ее, мы попадаем в такие списки», - сокрушается певица.