Успенская рассказала, почему они с Киркоровым поссорились

Любовь Успенская и Филипп Киркоров много лет были в прекрасных отношениях. Когда-то певец даже дарил коллеге концертное платье за 15 тысяч евро. Но пара небрежно брошенных королем российской попсы слов привела к конфликту, который затянулся на несколько лет, и только сейчас, наконец, завершен.
Четыре года назад звезды пересеклись в одном из московских караоке-клубов. После употребления горячительных напитков Киркоров, якобы, сказал, что Успенская «фальшивит на сцене».
Королева российского шансона разгоряченная алкоголем, молчать не стала. Она объяснила коллеге по цеху, что им движет зависть к ее успеху, достатку и популярности.
Итог – звезды перестали общаться и даже «замечать» друг друга на различных мероприятиях, - рассказывает Экспресс Газета.
Но все же здравый смысл возобладал, и примирение произошло. Об этом Любовь Залмановна сообщила в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на НТВ.
«Мы помирились на съемках и дали друг другу слово, что больше никогда не будем с ним ругаться. У меня есть достаточно много врагов настоящих, которых можно потерять и забыть. А Филипп не заслужил этого».
Любовь Успенская на одной из музыкальных премий появилась в новых бриллиантах. На шее певицы сверкало и искрилось украшение в виде змеи.
Журналисты узнали, что бриллиантовая змейка – изделие из лимитированной серии и стоит, предположительно, около 20 миллионов рублей.
Певица утверждает, что ни о какой имитации драгоценных камней и речи быть не может.