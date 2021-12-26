Успенская рассказала, почему они с Киркоровым поссорились

Любовь Успенская и Филипп Киркоров много лет были в прекрасных отношениях. Когда-то певец даже дарил коллеге концертное платье за 15 тысяч евро. Но пара небрежно брошенных королем российской попсы слов привела к конфликту, который затянулся на несколько лет, и только сейчас, наконец, завершен.

Фото: Instagram Instagram

Четыре года назад звезды пересеклись в одном из московских караоке-клубов. После употребления горячительных напитков Киркоров, якобы, сказал, что Успенская «фальшивит на сцене».

Королева российского шансона разгоряченная алкоголем, молчать не стала. Она объяснила коллеге по цеху, что им движет зависть к ее успеху, достатку и популярности.

Итог – звезды перестали общаться и даже «замечать» друг друга на различных мероприятиях, - рассказывает Экспресс Газета.

Но все же здравый смысл возобладал, и примирение произошло. Об этом Любовь Залмановна сообщила в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Мы помирились на съемках и дали друг другу слово, что больше никогда не будем с ним ругаться. У меня есть достаточно много врагов настоящих, которых можно потерять и забыть. А Филипп не заслужил этого».

Любовь Успенская на одной из музыкальных премий появилась в новых бриллиантах. На шее певицы сверкало и искрилось украшение в виде змеи.

Журналисты узнали, что бриллиантовая змейка – изделие из лимитированной серии и стоит, предположительно, около 20 миллионов рублей.