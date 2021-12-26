«Наэкономил на алиментах»: в интернете обсуждают помолвку Мамаева

«Наэкономил на алиментах», «Некоторые "наивные" женщины полагают, что у них-то исход будет счастливый! Но наступают на те же грабли что и предыдущие жены! Только дураки учатся на своих ошибках, умные не станут связываться с тем, кто единожды предал, изменил. Вы не особенная, вы такая же, как и другие. И с вами поступят так же. Дело времени».