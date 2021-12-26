«Наэкономил на алиментах»: в интернете обсуждают помолвку Мамаева

Надежда Санько, позиционирующая себя как блогер, в микроблоге инстаграма выложила фотографию колечка с бриллиантом и сообщила, что ее возлюбленный, Павел Мамаев, сделал ей предложение. На снимке – помолвочное кольцо.
«Это был самый сказочный и счастливый день», - написала девушка.
Напомним, что Надежда – приятельница (бывшая, конечно) экс-супруги Мамаева Аланы. И развод Павла не был тихим и спокойным, в частности, еще и потому, что футболист воюет за имущество и размер алиментов на детей.
Все это фолловеры и припомнили Санько.
Некоторые пишут, что бывшая жена Мамаева теперь впадет в истерику от злобы и зависти.
«Что сейчас начнется!», «Где-то истерит одна злая тетка, ненавидящая всех вокруг», «Алана пьет валериану уже и волосы рвет на голове».
Другие же предостерегают девушку – ее избранник ненадежен, это проверено временем, и вскоре она сама это поймет.
«Наэкономил на алиментах», «Некоторые "наивные" женщины полагают, что у них-то исход будет счастливый! Но наступают на те же грабли что и предыдущие жены! Только дураки учатся на своих ошибках, умные не станут связываться с тем, кто единожды предал, изменил. Вы не особенная, вы такая же, как и другие. И с вами поступят так же. Дело времени».