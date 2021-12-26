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46 минут назад

«Я сейчас страшная невозможно»: Гузеева показала себя без макияжа

Лариса Гузеева тяжело переболела коронавирусом. Актриса получила значительное поражение легких, затем были проблемы с почками. Лечилась она долго и серьезными препаратами, вследствие чего сильно поправилась из-за нарушившегося гормонального фона.

«Я сейчас страшная невозможно»: Гузеева показала себя без макияжа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Гузеева пока никак не может привести свой организм к норме. Она активно посещает медиков различных направлений, но и здоровье и внешний вид звезды еще оставляют желать лучшего.

Телеведущая вышла на работу, но очень переживает, что последствия ковида сказываются буквально во всем. Она жалуется на одышку и отеки, на проблемы с памятью, - пишет «Комсомольская Правда».

"Я сейчас страшная невозможно... Это такой кошмар, когда ты раздутая как шар… Ковидно-гормональные килограммы уходят со скрипом. Жизнь - борьба", - признавалась Гузеева.

В сторис инстаграма можно увидеть фотографию артистки в домашней обстановке – без макияжа и без прически.

Телеведущая Лариса Гузеева пожаловалась на продолжающиеся проблемы со здоровьем. Во время съемок шоу «Давай поженимся!» ее коллеги обратили внимание на изменившийся голос актрисы, на что она призналась, что после коронавируса страдает от болей в горле.

«Представляете, после ковида вот такая ерунда — то одно, то другое. Не знаю, что с горлом. Болит оно», — заявила Гузеева.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,Комсомольская правда,
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