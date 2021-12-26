Шаляпин засветился с копией покойной жены

Певец и ведущий Прохор Шаляпин опубликовал на своей странице в Instagram совместный снимок с коллегой по цеху Натальей Красановой, с которой они вместе выступят на публике в роли дедушки Мороза и Снегурочки. Многие поклонники удивились сходству девушки с бывшей женой Шаляпина.

Сегодня с Наташей Красановой поработали Снегурочкой и дедушкой Морозом на новогоднем корпоративе, — подписал снимок Шаляпин.

Многие порадовались за артиста и пожелали ему успехов, но нашлись и те, кого смутило сходство знакомой Шаляпина и его покойной жены Татьяны Дэвис.

Красивая девушка, на вашу жену похожа, — написала одна из подписчиц.

Известно, что Прохор Шаляпин стал вдовцом через месяц после свадьбы. Его жена, владелица сети адвокатских контор Татьяна Дэвис скончалась от коронавируса в США.

Ранее в ходе совместного прямого эфира в Instagram с писательницей и бизнесвумен Леной Лениной Шаляпин заявил, что не собирается возвращать четыре квартиры покойной жены Татьяны-Клаудии Дэвис её родителям. Недвижимость была приобретена за 70 миллионов рублей незадолго до смерти Дэвис.