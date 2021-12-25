Галкина утомила жизнь в замке Пугачевой

Оказывается, шоумен порядком устал от своей огромной и вычурной жилплощади за городом. И есть некоторые причины, по которым он с удовольствием выбрался бы из деревни с названием Грязь.
Максим Галкин разоткровенничался в очередном выпуске шоу рэпера Басты «Вопрос ребром». Героям программы задавали провокационные вопросы, и юмористу достался следующий. Одна девушка поинтересовалась: не устал ли артист от столь помпезного дома?
Участники шоу немного пошутили насчет гигантских масштабов и вычурных украшений этого особняка, припомнив Пугачевой с супругом и гигантские двери, и украшающих строение горгули.
А Галкин пригласил Басту взглянуть на всё это великолепие лично. И несколько запутанно начал рассказывать, что к чему. Масштабное загородное строение строилось, чтобы сыграть роль семейного гнездышка, впечатляющего окружающих. Но порой от него хочется отдохнуть. Например, в обычной квартире, желательно – в столице.
«Периодически, конечно, хочется чего-то современного. Более того, если делать квартиру в Москве, с удовольствием сделал бы ее в современном стиле. Просто в тот момент, когда я строил именно этот дом, мне нравилась такая стилистика. Могу сказать что? Если говорить об уюте домашнем, эта штука только называется замок, в действительности это дом, в нем классический интерьер, он лучше подходит для жизни. Что касается любого исторического интерьера, то там много деталей. И когда ты живешь в минимализме, ты все время находишься в контакте с прямыми простыми гранями, линиями. Все это очень нудно…» - пустился в пространные объяснения юморист.
Впрочем, его ответ гости программы сочли вполне исчерпывающим, хотя и слишком занудным и утомительным. Как и сам заданный юмористу слишком любопытной девицей вопрос о замке.