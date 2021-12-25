"Дно днищенское": Бузова оскорбила танцующую девушку

Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась своим фанатам на откровенный танец неизвестной девушки в одном из клубов Москвы.

Фото: instagram.com / @buzova86 instagram.com / @buzova86

Пост о возмутительном поведении неизвестной танцовщицы Бузова написала в своем Instagram-аккаунте. Певица пояснила, что это было элитное мероприятие в честь открытия нового караоке-клуба, которым владеют ее друзья. Телеведущая была очень возмущена, назвала неизвестную «дном днищенским» и заявила, что при таком поведении женщина в XXI веке не может требовать к себе уважения.

«Я не хочу видеть в своем окружении такое днищенское дно и такое поведение. Причем мы с девочками наблюдали за поведением мужчин, они просто бежали», — написала Бузова.

После этого певица выложила видео, на котором явно нетрезвая девушка исполняет подобие эротического танца. В комментариях большинство фолловеров Бузовой согласились с ней, высказывая предположения о неадекватном состоянии танцовщицы. Однако нашлись и те, кто напомнил певице, что ей и самой есть чего стыдиться.