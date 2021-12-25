Пропавшая дочь Задорнова нашлась на Мальте

У Михаила Задорнова была единственная дочь – Лена, которую он очень любил. Так случилось, что сатирик некоторое время жил на две семьи, и с мамой дочки оформил законный брак лишь тогда, когда девочка уже выросла. Но дочери он посвящал очень много времени с самого ее рождения.

Фото: Instagram Instagram

Задорнов умер от рака мозга в 2017 году, но Елена до сих пор выкладывает в инстаграме его фотографии. После смерти отца девушку потеряли из виду. Она перебралась жить на Мальту, где сатирик ранее приобрел для нее жилье. Изменила направление деятельности – если ранее она писала стихи и картины и даже снималась с кино, то позднее увлеклась социологией и антропологией, получила ученую степень. Кстати, Лена всерьез занимается йогой, рассказывает Life.ru.

Недавно девушка вышла замуж. Ее супруга зовут Али Тартуси, это симпатичный молодой человек с бородкой и длинными волосами, собранными в «хвост». Чем он занимается – Елена пока не сообщила. В инстаграме она намекнула, что в их семье ожидается пополнение.

Родные писателя-сатирика Михаила Задорнова незадолго до его смерти обнаружили тайный чемодан. О неожиданной находке рассказала супруга писателя Елена Бомбина в книге «Другой Задорнов».