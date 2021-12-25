Долина появилась в шоу «Гoлос» после смерти Градского

Певица Лариса Долина числилась среди главных кандидатов на кресло наставника шоу «Гoлoс», освободившееся после смерти композитора Александра Градского. Как стало известно, артистка действительно приняла участие в съемках проекта.

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Народная артистка России, 66-летняя эстрадная и джазовая певица снялась в очередном выпуске шоу «Гoлос», выходящего в эфире Первого канала. Однако пришла Долина на проект вовсе не для того, чтобы стать наставницей.

Исполнительница хита «Погода в доме», как оказалось, решила поддержать участников Ильхома Тагирова и Ернара Садирбаева из команды Димы Билана. Отдельного внимания звезду удостоил шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев.

«Лариса, а где пышные формы? Это не ноги — это сама красота! Внизу тела», — отметил он с восхищением.

Выступление подопечных на одной сцене с Долиной очень тронуло Билана. Не меньшего эмоционального накала добились и участники шоу из команды ушедшего из жизни Градского, помянувшие наставника добрым словом.