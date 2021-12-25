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27 минут назад

Лариса Долина появилась в шоу «Гoлос» после смерти Александра Градского

Певица Лариса Долина числилась среди главных кандидатов на кресло наставника шоу «Гoлoс», освободившееся после смерти композитора Александра Градского. Как стало известно, артистка действительно приняла участие в съемках проекта.

Долина появилась в шоу «Гoлос» после смерти Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Народная артистка России, 66-летняя эстрадная и джазовая певица снялась в очередном выпуске шоу «Гoлос», выходящего в эфире Первого канала. Однако пришла Долина на проект вовсе не для того, чтобы стать наставницей.

Исполнительница хита «Погода в доме», как оказалось, решила поддержать участников Ильхома Тагирова и Ернара Садирбаева из команды Димы Билана. Отдельного внимания звезду удостоил шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев.

«Лариса, а где пышные формы? Это не ноги — это сама красота! Внизу тела», — отметил он с восхищением.

Выступление подопечных на одной сцене с Долиной очень тронуло Билана. Не меньшего эмоционального накала добились и участники шоу из команды ушедшего из жизни Градского, помянувшие наставника добрым словом.

Известный композитор, певец и автор песен умер 28 ноября в возрасте 72 лет. Причиной смерти Градского стал инфаркт головного мозга. Прощание с артистом прошло 1 декабря в театре «Градский Холл». Знаменитость похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

Шоу-бизнес,Лариса Долина,Александр Градский,Дима Билан,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
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