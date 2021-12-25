В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
16 минут назад

Змея укусила певицу во время записи клипа

Певица Maeta из Америки пострадала при съемке видеоклипа. Девушка готовила эффектный номер с парой змей - белого и черного цвета. Однако живой реквизит неожиданно взбунтовался, и черная змея укусила певицу прямо за лицо.

Известную певицу змея укусила в лицо
Фото: InstagramInstagram

Maeta рассказала и показала – этот эпизод попал на видео – в микроблоге инстаграма, что даже пригретая на груди змея может быть опасна.

«Вот на что я иду, когда снимаю видео для вас», - обратилась она к фолловерам.

На видео видно, как певица устроилась на мягком покрывале. На ней полупрозрачный пеньюар. На груди – змейка темного цвета. Пресмыкающееся пригрелось и лежит тихо. Помощник хочет разместить рядом еще одну змею – покрупнее и с белой шкуркой. Но первая явно недовольна соседством– она делает резкое движение и кусает девушку за подбородок. Та в ужасе откатывается в сторону.

Ролик за несколько дней набрал более 400 тысяч просмотров, - пишет портал slovodel.com.

Судя по всему, со звездой все в порядке. Понятно, что пресмыкающееся было предоставлено для съемок в неопасном для жизни человека состоянии. Серьезных ран ей тоже не удалось нанести – певица уже показалась своим поклонникам, на ее лице шрамов не заметно.

В России в Екатеринбурге змея укусила девочку за лицо. Кадры инцидента появились в сообществе «Плохие новости» во «ВКонтакте». Уточняется, что все произошло в контактном зоопарке «Пять бабочек». На опубликованной записи видно, как сначала рептилия обвила шею ребенка, а затем укусила его.
Шоу-бизнес,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители