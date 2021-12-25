Известную певицу змея укусила в лицо

Певица Maeta из Америки пострадала при съемке видеоклипа. Девушка готовила эффектный номер с парой змей - белого и черного цвета. Однако живой реквизит неожиданно взбунтовался, и черная змея укусила певицу прямо за лицо.

Фото: Instagram Instagram

Maeta рассказала и показала – этот эпизод попал на видео – в микроблоге инстаграма, что даже пригретая на груди змея может быть опасна.

«Вот на что я иду, когда снимаю видео для вас», - обратилась она к фолловерам.

На видео видно, как певица устроилась на мягком покрывале. На ней полупрозрачный пеньюар. На груди – змейка темного цвета. Пресмыкающееся пригрелось и лежит тихо. Помощник хочет разместить рядом еще одну змею – покрупнее и с белой шкуркой. Но первая явно недовольна соседством– она делает резкое движение и кусает девушку за подбородок. Та в ужасе откатывается в сторону.

Ролик за несколько дней набрал более 400 тысяч просмотров, - пишет портал slovodel.com.