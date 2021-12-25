У Леонтьева украли нижнее белье за полмиллиона

У Валерия Леонтьева, российского певца, украли нижнее белье, стоимость которого составляет порядка 500 тысяч рублей. Об этом случае артист будет рассказывать в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ. Анонс очередного выпуска был опубликован в официальном аккаунте ток-шоу в инстаграме.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«И кто украл у Валерия Леонтьева нижнее белье за полмиллиона рублей?»

Поскольку в анонсе не приводится никаких деталей инцидента, журналисты попросили комментариев у самого пострадавшего. Но Валерий Леонтьев в подробности вдаваться не стал и ответил с юмором:

«Что это за популярный артист, у которого ничего не сперли?»