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1 час назад

У Леонтьева украли нижнее белье за полмиллиона

У Валерия Леонтьева, российского певца, украли нижнее белье, стоимость которого составляет порядка 500 тысяч рублей. Об этом случае артист будет рассказывать в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ. Анонс очередного выпуска был опубликован в официальном аккаунте ток-шоу в инстаграме.

У Леонтьева украли нижнее белье за полмиллиона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«И кто украл у Валерия Леонтьева нижнее белье за полмиллиона рублей?»

Поскольку в анонсе не приводится никаких деталей инцидента, журналисты попросили комментариев у самого пострадавшего. Но Валерий Леонтьев в подробности вдаваться не стал и ответил с юмором:

«Что это за популярный артист, у которого ничего не сперли?»

Между тем, некоторое время назад СМИ писали о чем-то подобном. Пару лет назад на Авито были выставлены на продажу концертные шорты, ранее принадлежавшие (так утверждалось) Валерию Леонтьеву. Продавала их некая дама из Ростова-на-Дону, которая бралась доказать, что этот наряд носил в 1995 – 1996 годах Леонтьев. Первоначальная стоимость была заявлена в 500 тысяч рублей.

В этом году 72-летний Валерий Леонтьев довольно тяжело, с госпитализацией, переболел коронавирусом. Ранее экс-солистка шоу-балета Леонтьева «Опасные связи» Ольга Ломова рассказывала «Пятому каналу», что певец – абсолютный фанат своего дела, он всегда был на сцене, даже если простывал или получал травму. Ломова считает, что Леонтьев мог проигнорировать начальные симптомы коронавируса, так как до последнего верил, что все обойдется.
Шоу-бизнес,Валерий Леонтьев,НТВ,
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