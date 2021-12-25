У Леонтьева украли нижнее белье за полмиллиона

У Валерия Леонтьева, российского певца, украли нижнее белье, стоимость которого составляет порядка 500 тысяч рублей. Об этом случае артист будет рассказывать в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ. Анонс очередного выпуска был опубликован в официальном аккаунте ток-шоу в инстаграме.
«И кто украл у Валерия Леонтьева нижнее белье за полмиллиона рублей?»
Поскольку в анонсе не приводится никаких деталей инцидента, журналисты попросили комментариев у самого пострадавшего. Но Валерий Леонтьев в подробности вдаваться не стал и ответил с юмором:
«Что это за популярный артист, у которого ничего не сперли?»
Между тем, некоторое время назад СМИ писали о чем-то подобном. Пару лет назад на Авито были выставлены на продажу концертные шорты, ранее принадлежавшие (так утверждалось) Валерию Леонтьеву. Продавала их некая дама из Ростова-на-Дону, которая бралась доказать, что этот наряд носил в 1995 – 1996 годах Леонтьев. Первоначальная стоимость была заявлена в 500 тысяч рублей.