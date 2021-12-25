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4 минуты назад

Поступок Моисеева привел в ярость Пугачеву

Максим Галкин в YouTube-шоу «Я себя знаю!» вспомнил забавный случай, когда его супруга едва не поколотила Бориса Моисеева.

Поступок Моисеева привел в ярость Пугачеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В свое время у Моисеева был такой номер. Певец выступает, а с потолка на сцену опускается танцор в костюме ангела.

Алле Борисовне идея понравилась, и она попросила Моисеева «дать напрокат» красавца-ангела для номера Светланы Лободы.

Тот согласился, и трюк был запланирован. Однако посланец Моисеева так и не появился.

Примадонна была взбешена.

«Сказать, что она была в ярости — не сказать ничего. Злая Пугачева искала Моисеева с криками: "Где этот г…к?"», - рассказал Галкин.

Моисеев предпочел не показываться разгневанной Пугачевой на глаза. Он спрятался от нее и подождал, пока страсти утихнут.

Потом звезды помирились и дружат и по сей день, пишет ukraina.ru.

Директор Моисеева раскрыл, как Пугачева поддерживает перенесшего тяжелую болезнь артиста. Примадонна помогает другу и морально и материально.

«Она чрезвычайно часто просит о возможности услышать Борин голос. И мы ставим телефон на громкую связь. После такого общения Алла Борисовна всегда говорит: "Боречка, я за тебя спокойна. Я услышала твой голос"», — рассказывал представитель артиста.

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,Максим Галкин,Светлана Лобода,
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