Поступок Моисеева привел в ярость Пугачеву

Максим Галкин в YouTube-шоу «Я себя знаю!» вспомнил забавный случай, когда его супруга едва не поколотила Бориса Моисеева.

В свое время у Моисеева был такой номер. Певец выступает, а с потолка на сцену опускается танцор в костюме ангела.

Алле Борисовне идея понравилась, и она попросила Моисеева «дать напрокат» красавца-ангела для номера Светланы Лободы.

Тот согласился, и трюк был запланирован. Однако посланец Моисеева так и не появился.

Примадонна была взбешена.

«Сказать, что она была в ярости — не сказать ничего. Злая Пугачева искала Моисеева с криками: "Где этот г…к?"», - рассказал Галкин.

Моисеев предпочел не показываться разгневанной Пугачевой на глаза. Он спрятался от нее и подождал, пока страсти утихнут.

Потом звезды помирились и дружат и по сей день, пишет ukraina.ru.

Директор Моисеева раскрыл, как Пугачева поддерживает перенесшего тяжелую болезнь артиста. Примадонна помогает другу и морально и материально.