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42 минуты назад

Поплавская рассказала, как рыдала в салоне красоты

Яна Поплавская с юмором рассказала совсем несмешную историю о том, как несколько лет назад перед Новым годом ее изуродовали…в салоне красоты. Она, как многие женщины, решила обновить прическу к празднику и записалась к парикмахеру. Причем не к первому попавшемуся, а к проверенному мастеру.

Поплавская рассказала, как рыдала в салоне красоты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парикмахер пообещал актрисе, что все сделает в самом лучшем виде. Правда, звезду усадили так, что в зеркале она себя видеть не могла.

Как только манипуляции с прической завершились, и Яна глянула, наконец, в зеркало, она буквально лишилась дара речи, а потом расплакалась. Ее без предупреждения перекрасили в брюнетку.

«Эффект от сюрприза превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания, я даже не могла мычать, у меня пропал дар речи. Было ощущение что Новый Год он перепутал с Хэллоуином! Рыдая, я требовала вернуть мой блонд обратно, но все мастера салона сказали одно — тогда я останусь без волос. Выбора не осталось, и я поехала на съемку, где нас сфотографировали с Анной Шатиловой. Как я старательно держала лицо! Рассказывала всем, что готовлюсь к съемкам фильма „Семейка Адамс 2“. Некоторые даже поверили!» — написала актриса в микроблоге инстаграма.

Поскольку исправить содеянное уже было нельзя, Яне пришлось включить чувство юмора.

«Все это мелочи жизни! Плакать можно только при потере близких, а все остальные неприятности всегда можно решить!», - резюмировала Поплавская.

Актриса Яна Поплавская рассказала, почему ее младший сын Никита развелся со своей женой всего спустя месяц брака. По словам Поплавской, перед свадьбой она предлагала сыну не принимать поспешных решений и узнать девушку получше.
Шоу-бизнес,Яна Поплавская,Анна Шатилова,
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