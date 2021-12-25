Поплавская рассказала, как рыдала в салоне красоты

«Эффект от сюрприза превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания, я даже не могла мычать, у меня пропал дар речи. Было ощущение что Новый Год он перепутал с Хэллоуином! Рыдая, я требовала вернуть мой блонд обратно, но все мастера салона сказали одно — тогда я останусь без волос. Выбора не осталось, и я поехала на съемку, где нас сфотографировали с Анной Шатиловой. Как я старательно держала лицо! Рассказывала всем, что готовлюсь к съемкам фильма „Семейка Адамс 2“. Некоторые даже поверили!» — написала актриса в микроблоге инстаграма.