Поплавская рассказала, как рыдала в салоне красоты

Яна Поплавская с юмором рассказала совсем несмешную историю о том, как несколько лет назад перед Новым годом ее изуродовали…в салоне красоты. Она, как многие женщины, решила обновить прическу к празднику и записалась к парикмахеру. Причем не к первому попавшемуся, а к проверенному мастеру.
Парикмахер пообещал актрисе, что все сделает в самом лучшем виде. Правда, звезду усадили так, что в зеркале она себя видеть не могла.
Как только манипуляции с прической завершились, и Яна глянула, наконец, в зеркало, она буквально лишилась дара речи, а потом расплакалась. Ее без предупреждения перекрасили в брюнетку.
«Эффект от сюрприза превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания, я даже не могла мычать, у меня пропал дар речи. Было ощущение что Новый Год он перепутал с Хэллоуином! Рыдая, я требовала вернуть мой блонд обратно, но все мастера салона сказали одно — тогда я останусь без волос. Выбора не осталось, и я поехала на съемку, где нас сфотографировали с Анной Шатиловой. Как я старательно держала лицо! Рассказывала всем, что готовлюсь к съемкам фильма „Семейка Адамс 2“. Некоторые даже поверили!» — написала актриса в микроблоге инстаграма.
Поскольку исправить содеянное уже было нельзя, Яне пришлось включить чувство юмора.
«Все это мелочи жизни! Плакать можно только при потере близких, а все остальные неприятности всегда можно решить!», - резюмировала Поплавская.