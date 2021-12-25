Боярский заявил, что Лебедеву нужно «пойти туда, куда он послал СК РФ»

«Я с не хотел бы общаться, мне совершенно наплевать на него. Пускай он идет в то самое место, куда послал Следственный комитет. Что касается меня — я христианин, православный и соблюдаю то, что чтили мои деды, прадеды и родители, так что мне с ним не по пути. А он себе вырыл удачное место для дискуссий, я туда не пойду», — сказал актер.