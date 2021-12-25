Боярский заявил, что Лебедеву нужно «пойти туда, куда он послал СК РФ»

Михаил Боярский в интервью NEWS.ru резко высказался по поводу заявления дизайнера Артемия Лебедева. Он предложил ему отправиться по тому же адресу, куда он послал правоохранителей.
Ранее Артемий Лебедев разместил скандальный пост по поводу «тупости» созерцания мощей святых, отметив при этом и мавзолеи Ленина, Ким Ир Сена и Мао. Когда дизайнер узнал, что СК РФ решил проверить его публикацию, то прокомментировал это известие грубо, с использованием обсценной лексики.
Михаила Боярского возмутила эта ситуация.
«Я с не хотел бы общаться, мне совершенно наплевать на него. Пускай он идет в то самое место, куда послал Следственный комитет. Что касается меня — я христианин, православный и соблюдаю то, что чтили мои деды, прадеды и родители, так что мне с ним не по пути. А он себе вырыл удачное место для дискуссий, я туда не пойду», — сказал актер.
Следственный комитет организовал проверку в отношении блогера. Силовики оценят возможное нарушение им права на свободу совести и вероисповеданий в одном из своих постов.