Конфликт Поргиной в «Ленкоме» вышел на новый виток

«Я была вчера в театре, но даже не заходила. Я думаю, что мне с ним разговаривать не о чем, если он подал в суд. Нормальный же человек все понимает! Это надо быть больным человеком из сумасшедшего дома, чтобы сказать, что он мне угрожает, что он меня убьет, подрежет декорацию на сцене и она мне упадет на голову. Ну, глупость какая, вы понимаете!»