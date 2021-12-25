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13 минут назад

«Коля бы раненый приполз!» Поргина ищет защиты у покойного Караченцова

Вдова Николая Караченцова в ужасе от поступка директора Ленкома Марка Варшавера. Он подал на Поргину в суд, требуя привлечь пожилую даму за оскорбление его чести и достоинства. Событие это стало для актрисы крайне неприятной неожиданностью, - рассказывает «Собеседник».

Конфликт Поргиной в «Ленкоме» вышел на новый виток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для меня это - такой удар в голову! Все было прекрасно, и вдруг все зачеркнулось вот этим. Я сказала себе: «Ну что же, девонька, терпи!», - сообщила Людмила Андреевна.

Вести какие-либо переговоры с Варшавером Поргина не считает нужным.

«Я была вчера в театре, но даже не заходила. Я думаю, что мне с ним разговаривать не о чем, если он подал в суд. Нормальный же человек все понимает! Это надо быть больным человеком из сумасшедшего дома, чтобы сказать, что он мне угрожает, что он меня убьет, подрежет декорацию на сцене и она мне упадет на голову. Ну, глупость какая, вы понимаете!»

Вдова сетует, что пришло время, когда за нее некому заступиться.

«Я следователю, который мне звонил, говорю: «Вы понимаете, что я проработала 40 лет в театре, а 13 лет несла на руках своего мужа. Моя жизнь была не моя. Она была отдана любимому человеку, чтобы продлить ему жизнь». И сейчас, когда он улетел на облака, смотрит оттуда на меня. И он, наверное, в шоке. Коля не ожидал, что некому меня защитить, понимаете? Он, наверное, раненый бы приполз и стукнул по столу.»

Людмила Поргина в последнее время часто жаловалась на нехватку средств. Для того, чтобы поправить финансовое положение, вдова Николая Караченцова решилась сдать квартиру в центре Москвы, где ранее она жила с мужем.

Поргина о любовнице Караченцова: «Бедная девочка никак не успокоится»

Шоу-бизнес,Николай Караченцов,Людмила Поргина,ИД "Собеседник",
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