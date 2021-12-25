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1 час назад

Бузова осудила откровенный танец девушки в караоке-клубе

Поющая телеведущая провела вечер в караоке-клубе. Рядом со столиком Бузовой девушка, пока остающаяся неизвестной, устроила откровенные танцы. Ольга запечатлела страстные пляски на видео и выложила в Телеграм-канале.

Бузова осудила откровенный танец девушки в караоке-клубе
Фото: InstagramInstagram

«Как может в 21 веке женщина требовать к себе уважения, если они видят такое… Чтобы вы понимали, это элитное мероприятие, открытие караоке моих друзей, где выступает Jony. Ее стол напротив нашего, и да, мы тоже танцуем, и на стол можем залезть, НО, я не хочу видеть в своем окружении такое днищенское дно и такое поведение! Причем мы с девочками наблюдали за поведением мужчин, они бежали… Девочки мои! Пожалуйста!!!Берегите честь и достоинство… это реально важно!

В общем, в это место я больше не пойду. Для меня это дно!» - эмоционально высказалась певица.

Подписчики согласились в Ольгой, что подобное поведение – не для общественных мест, высказывались даже предположение, что девушка находится в неадекватном состоянии. Однако, по мнению большинства, снимать и выкладывать на всеобщее обозрение подобные ролики непорядочно. Ну и самой Бузовой, считают фолловеры, тоже есть чего стыдиться.

Telegram-канал «Buzova House»

«Ох ну по тексту думала что там прям *** лютый, а на видео...что ? Ну танцует девушка около своего стула, на столы ни на чьи не лезет (как тут святая Оля написала, что она бы могла), и танцует не плохо. Да наряд откровенный, но уж не святой Бузовой о нарядах судить, когда по центральному ТВ то с декольте до пупа, то на сцене в трусах.

Каждый расслабляется как умеет. А вот такая съемка и публикация в сети, да еще и с таким текстом без разрешения, за это можно и под суд пойти и крупный штраф схлопотать».

Ольга Бузова на премьере новогодней комедии «Елки-8», проходившей в московском «Арбат Hall», призналась в том, что ее преследуют неудачи в отношениях с мужчинами.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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