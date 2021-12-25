Бузова осудила откровенный танец девушки в караоке-клубе

«Ох ну по тексту думала что там прям *** лютый, а на видео...что ? Ну танцует девушка около своего стула, на столы ни на чьи не лезет (как тут святая Оля написала, что она бы могла), и танцует не плохо. Да наряд откровенный, но уж не святой Бузовой о нарядах судить, когда по центральному ТВ то с декольте до пупа, то на сцене в трусах.