«Таких денег у меня нет»: обнищавшая Поргина боится тюрьмы

«Естественно, денег у меня таких нет, я жила 13 лет, чтобы продлить жизнь человеку. Если бы был жив Коля, то этого бы не было. А за мной не стоит сейчас Караченцов. Это я стояла 13 лет за ним и держала его на руках. И теперь я буду сама за себя стоять», — добавила Поргина в интервью порталу Blitz+.