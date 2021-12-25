«Таких денег у меня нет»: обнищавшая Поргина боится тюрьмы

Не так давно на актрису подали иск за клевету. Вдова Караченцова серьезно опасается исхода судебного разбирательства, который грозит отправить ее на паперть или даже в тюрьму.
Несколько дней назад стало известно, что директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер подал в суд на 73-летнюю российскую актрису театра и кино Людмилу Поргину. Поводом для этого стали клеветнические сведения, которые вдова Николая Караченцова, якобы, распространяла в СМИ. Марк Борисович обиделся на статью, под которой стояла фамилия Поргиной. Между тем, сама Людмила Андреевна, которая недавно вернулась с отдыха в Дубае (ОАЭ), абсолютно шокирована случившимся. Ведь она не согласовывала распространение клеветы в адрес Варшавера и вообще была не в курсе, что какие-то сомнительные материалы подписывают ее именем.
«Появилась какая-то статья, которую я не резонировала. Что якобы я боюсь за свою жизнь, что якобы он мне угрожает. Мне даже смешно, я ж не в сумасшедшем доме! А теперь начинать вот этот процесс! Много чего пишут в статьях, а это в сплетнях», — разводит руками Поргина.
Вдова Караченцова уже проконсультировалась с юристами, которые объяснили, что за клевету ее может ждать штраф в размере до 10 миллионов рублей, а также тюремное заключение сроком до четырех лет. Людмила Андреевна боится «присесть», ведь средств на выплату штрафа у нее нет.
Поргина считает, что Варшавер решил «убить» ее судебным иском, однако уверяет, что готова стоять за себя до последнего.
«Естественно, денег у меня таких нет, я жила 13 лет, чтобы продлить жизнь человеку. Если бы был жив Коля, то этого бы не было. А за мной не стоит сейчас Караченцов. Это я стояла 13 лет за ним и держала его на руках. И теперь я буду сама за себя стоять», — добавила Поргина в интервью порталу Blitz+.