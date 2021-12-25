Розенбаум: «У меня нет никаких корпоративов»

Декабрь - самый «хлебный» месяц для представителей шоу-бизнеса. Известно, что за период новогодних выступлений можно заработать едва ли не на год вперед.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Артисты активно выступают на корпоративных мероприятиях и частных вечеринках. У звезд первого порядка гонорары исчисляются миллионами рублей.

Но есть и исключения – к примеру, Александру Розенбауму не по душе подобные аудитории, информирует «Собеседник».

«Вы меня путаете с другим цехом. Я не отсюда. У меня нет никаких корпоративов», - признался певец.

Артист говорит, что для того образа жизни, который он привык вести, больших денег не нужно. Он зарабатывает достаточно, чтобы вести жизнь обычного человека.

«Я веду простую жизнь и не развращен богатством. Мне всего хватает. Я – обычный нормальный человек».

Александр Яковлевич сам ходит по магазинам, прекрасно знает цены на продукты, время от времени ездит в метро. От публики не скрывается.

«В магазины хожу спокойно, без излишней конспирации. Да, бывает, узнают, но в этом ничего страшного нет. Я не играю в эти игры – звезды, сумасшедшие фанаты, папарацци. Народ, который меня знает, – нормальный, не рвет на мне пиджаки. Кого мне бояться?»

Богемная жизнь не для Розенбаума. Его друзья разделяют его взгляды и им комфортно вместе.

«Мои друзья – настоящие мужчины. Какие они? Те люди, которые приносят пользу своим трудом. Настоящий мужчина может играть в шахматы, может выращивать кукурузу, делать операции, петь песни или снимать кино. Главное, чтобы он делал это честно, толково и с пользой для страны, в которой живет. Мои друзья – их немного – но они все мужчины».