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51 минуту назад

Эксперт считает, что постаревшую Кадышеву не спасет даже пластика

Надежда Кадышева после некоторого перерыва вновь стала появляться на публике. Как отмечают и поклонники, и журналисты, выглядит звезда не лучшим образом. 62-летняя певица смотрится даже старше своих лет. Надежда Никитична резко постарела и у нее изможденный вид.

Эксперт считает, что постаревшую Кадышеву не спасет даже пластика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известный пластический хирург Мадина Байрамукова считает, что сейчас Кадышевой не поможет даже пластика. Слишком серьезные проблемы с кожей лица, прежде чем делать операции, следует провести большое количество подготовительных восстановительных работ. Ою этом пишет «Собеседник»

«В случае Кадышевой нужно начать с аппаратной косметологии — микроигольчатого RF-лифтинга, чтобы привести в порядок кожу, уплотнить ее, сократить кожный лоскут, избавиться от мелких морщин. С возрастом кожа истончается, покрывается сетью морщин. Поэтому, если прибегать сразу к пластике, у Кадышевой получится эффект натянутой на барабан старой рогожки», — отмечает Байрамукова.

И только после завершения курса аппаратных процедур есть смысл обращаться к хирургам. В первую очередь, считает медик, артистке нужна блефаропластика — у нее очень сильно заметны грыжи на нижних веках.

Напомним, что летом этого года в сети появились слухи о тревожном состоянии артистки. Фанаты замечали, что на публику Кадышева стала выходить уставшей, а некоторое время звезда и вовсе отказывалась от концертов.

Шоу-бизнес,Надежда Кадышева,ИД "Собеседник",
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