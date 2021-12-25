Эксперт считает, что постаревшую Кадышеву не спасет даже пластика

Надежда Кадышева после некоторого перерыва вновь стала появляться на публике. Как отмечают и поклонники, и журналисты, выглядит звезда не лучшим образом. 62-летняя певица смотрится даже старше своих лет. Надежда Никитична резко постарела и у нее изможденный вид.

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Известный пластический хирург Мадина Байрамукова считает, что сейчас Кадышевой не поможет даже пластика. Слишком серьезные проблемы с кожей лица, прежде чем делать операции, следует провести большое количество подготовительных восстановительных работ. Ою этом пишет «Собеседник»

«В случае Кадышевой нужно начать с аппаратной косметологии — микроигольчатого RF-лифтинга, чтобы привести в порядок кожу, уплотнить ее, сократить кожный лоскут, избавиться от мелких морщин. С возрастом кожа истончается, покрывается сетью морщин. Поэтому, если прибегать сразу к пластике, у Кадышевой получится эффект натянутой на барабан старой рогожки», — отмечает Байрамукова.

И только после завершения курса аппаратных процедур есть смысл обращаться к хирургам. В первую очередь, считает медик, артистке нужна блефаропластика — у нее очень сильно заметны грыжи на нижних веках.