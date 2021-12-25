«Жалко, что все так с ней заканчивается»: Солнцев о карьере Бузовой

Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым уже достаточно давно. С тех пор поющая телеведущая взлетела по карьерной лестнице, обнародовала роман с блогером Манукяном и расставание с ним. Тем не менее, прошлое явно не отпускает Ольгу. Рустам Солнцев назвал судьбу звезды «ужасающей».
Стоило Бузовой пересечься с экс-супругом на вручении премии FashionTV, как давняя обида заявила о себе, и звезда захотела публично унизить бывшего мужа. Ольга со сцены наговорила лишнего, чем спровоцировала дальнейший скандал. Об этом пишут dni.ru.
«Раньше Дмитрий Тарасов кусал локти сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую влиятельную и популярную девушку страны кусает локти и думает: „Какой же я дурак!“» — заявила она.
Эти слова вызвали волну осуждений и откровенного хейта. В числе тех. Кто критикует выходку певицы, есть и ее коллеги по шоу-бизнесу. В частности, осудил ее и Рустам Солнцев.
«Трагические попытки Оли Бузовой привлечь к себе внимание, нарядившись в пух и перья… Трагедия уже в каждом слове, какая-то ужасающая судьба в каждом движении, в каждом взгляде», - сказал он.
Шоумен считает, что звезда Бузовой практически закатилась.
«У нее вообще фанаты остались? Или ее только все теперь обсирают? Людей, которые поддерживали ее в этих действиях, нет. Для кого это? Кому это предназначено? Чтобы о ней заговорили? Жалко… Жалко, что все так с ней заканчивается».
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были женаты с 2012 по 2016 год. После расставания с телеведущей футболист женился на модели Анастасии Костенко. Пара воспитывает троих детей.