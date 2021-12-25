«Жалко, что все так с ней заканчивается»: Солнцев о карьере Бузовой

«У нее вообще фанаты остались? Или ее только все теперь обсирают? Людей, которые поддерживали ее в этих действиях, нет. Для кого это? Кому это предназначено? Чтобы о ней заговорили? Жалко… Жалко, что все так с ней заканчивается».