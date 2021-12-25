Снигирь рассказала, как снималась обнаженной

Юлия Снигирь снялась в роли Маргариты в новой экранизации по роману Михаила Булгакова. Как призналась актриса, необходимость свободно разгуливать голышом по съемочной площадке для нее стала просто катастрофой.

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Звезда села на жесткую диету и начала усердно заниматься спортом – чтобы преодолеть застенчивость и мысли о собственном несовершенстве.

«Мне пришлось убедить себя в том, что я очень хороша, чтобы спокойно разгуливать обнаженной перед толпой людей. Роль Маргариты дала мне внутреннее спокойствие и уверенность в себе», - сообщила актриса.

Но на этом испытания Снигирь не завершились. Большого волевого усилия ей стоило 12 часов без перерыва провисеть в воздухе на специальных тросах. Съемка полета Маргариты на метле сильно затянулась. Как потом узнала Юлия, такой трюк чрезвычайно сложен даже для профессиональных каскадеров. Об этом рассказывает итальянское издание Grazia.

Фильм «Воланд» по мотивам булгаковской прозы выйдет на экраны в наступающем году.