Поступок сестры Дмитрия Маликова возмутил россиян

Младшая сестра поп-исполнителя Дмитрия Маликова Инна доказала право на досрочную пенсию по старости в 44 года. Пользователи Сети возмутились ее наглостью.

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / globallookpress.com Lev Ilyin / Global Look Press / globallookpress.com

«И не стыдно старушке-артистке?..» – писали россияне в интернете.

Инна Маликова– заслуженная артистка страны. С недавних пор за такой статус полагается досрочный выход на пенсию. За право получать выплаты певица даже судилась с Пенсионным фондом. К слову, артист без приставки «заслуженный» может выйти на пенсию уже спустя 20 лет работы.

В Сети действия Маликовой многие осудили. По мнению россиян, и так не бедствующая певица выклянчила себе пенсию, в то время как другим приходится экономить:

«Какая стыдоба», «Обидно за всех, кто действительно работает». Об этом сообщила «Экспресс газета».