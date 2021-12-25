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46 минут назад

Бездомные получили на Рождество дома в подарок от Шварценеггера

Голливудский актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер подарил 25 домов бездомным ветеранам на Рождество. Об этом в пятницу, 24 декабря, он сообщил на своей странице в Instagram.

Шварценеггер подарил бездомным 25 домов на Рождество
Фото: EPAEPA

— Сегодня я рано отпраздновал Рождество. 25 домов, которые я пожертвовал бездомным ветеранам, были построены здесь, в Лос-Анджелесе, — написал он.

Также в своем сообщении он напомнил о том, как важно провести время с героями и поприветствовать их в новых домах.

В апреле Арнольд Шварценеггер устроил соревнования по гольфу и шахматам с экс-чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.

В прошлом году Шварценеггер перенес операцию на сердце. Однако позднее он рассказал о своем самочувствии после операции по замене сердечного клапана. Шварценеггер заявил, что чувствует себя «фантастически». Он добавил, что уже гуляет по улицам Кливленда, наслаждаясь местными достопримечательностями.

Шоу-бизнес,Майк Тайсон,Арнольд Шварценеггер,
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