Шварценеггер подарил бездомным 25 домов на Рождество

Голливудский актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер подарил 25 домов бездомным ветеранам на Рождество. Об этом в пятницу, 24 декабря, он сообщил на своей странице в Instagram.

Фото: EPA EPA

— Сегодня я рано отпраздновал Рождество. 25 домов, которые я пожертвовал бездомным ветеранам, были построены здесь, в Лос-Анджелесе, — написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) Также в своем сообщении он напомнил о том, как важно провести время с героями и поприветствовать их в новых домах.

В апреле Арнольд Шварценеггер устроил соревнования по гольфу и шахматам с экс-чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.