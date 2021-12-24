В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
9 минут назад

Арина Шарапова унизила Леру Кудрявцеву

Журналист Арина Шарапова в шоу «Откройте, Давид!» назвала свою коллегу Леру Кудрявцеву «глупой девочкой». Таким образом она прокомментировала скандал телеведущей с режиссером Сариком Андреасяном.

Арина Шарапова унизила Леру Кудрявцеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На конкурсе «Новая волна» Кудрявцева со сцены сказала: «…Их много, как фильмов Сарика Андреасяна, но, как говорится, хорошего мало».

Режиссера данные слова оскорбили и он ответил телеведущей тем же, поинтересовавшись у нее, пишут ли ей подобные тексты или она «просто тварь», а также попросил не открывать свой «грязный рот».

По мнению Шараповой, Кудрявцевой заплатили за публичное оскорбление Андреасяна.

«Глупая девочка просто. Она глупенькая. Точно она получила деньги за ведение этой церемонии. А потом взяла и вот так опустила», — подчеркнула Шарапова.

Шоу-бизнес,Арина Шарапова,Лера Кудрявцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители