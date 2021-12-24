Арина Шарапова унизила Леру Кудрявцеву

Журналист Арина Шарапова в шоу «Откройте, Давид!» назвала свою коллегу Леру Кудрявцеву «глупой девочкой». Таким образом она прокомментировала скандал телеведущей с режиссером Сариком Андреасяном.
На конкурсе «Новая волна» Кудрявцева со сцены сказала: «…Их много, как фильмов Сарика Андреасяна, но, как говорится, хорошего мало».
Режиссера данные слова оскорбили и он ответил телеведущей тем же, поинтересовавшись у нее, пишут ли ей подобные тексты или она «просто тварь», а также попросил не открывать свой «грязный рот».
По мнению Шараповой, Кудрявцевой заплатили за публичное оскорбление Андреасяна.
«Глупая девочка просто. Она глупенькая. Точно она получила деньги за ведение этой церемонии. А потом взяла и вот так опустила», — подчеркнула Шарапова.