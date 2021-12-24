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1 час назад

"Крик души": В соцсети нашли скрытый смысл песни Лепса после развода

Пользователи Instagram отреагировали на новую песню Григория Лепса, представленную сразу после развода с Анной Шаплыковой.

"Крик души": В соцсети нашли скрытый смысл песни Лепса после развода
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Трек, записанный совместно с Юрием Антоновым, называется "Любимая". Лирический герой композиции обращается к любимой с призывом спасти его от одиночества.

Подписчики Григория Лепса сочли новинку символичной в контексте недавних перипетий в жизни артиста.

"Супер! жалко, что все так закончилось. Красивая пара была", "Теперь эта песня приобретает другой смысл", "Ваша новая песня с Антоновым — это крик вашей души", - написали поклонники.

После больницы и развода Григорий Лепс покинул Россию

20 декабря суд расторг брак Григория Лепса с Анной Шаплыковой. Пара была вместе 20 лет и воспитывала троих детей.

Шоу-бизнес,Юрий Антонов,Григорий Лепс,
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